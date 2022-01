Anzio, 36enne ferito a coltellate in strada

Un uomo di 36 anni è stato accoltellato in strada a via Belgio, ad Anzio, in provincia di Roma. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

I soccorsi

A quanto si apprende i militari di Anzio, in servizio per il controllo del territorio, avrebbero visto e soccorso il 36enne, già noto alle forze dell'ordine, mentre era a terra, cosciente, con delle ferite da taglio alle gambe, a una mano e alla testa. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Anzio.