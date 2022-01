David Sassoli, apre in Campidoglio camera ardente. Domani i funerali

Apre oggi alle 10.30 in Campidoglio la camera ardente per David Sassoli, il presidente del Parlamento Ue morto due giorni fa. Domani i funerali di Stato a Santa Maria degli Angeli, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e dei vertici Ue: la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il numero uno del Consiglio Ue Charles Michel. Intanto si apre la corsa alla successione, in pole la candidata del Ppe Roberta Metsola. (CAMERA ARDENTE IN CAMPIDOGLIO)