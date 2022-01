Covid Roma, ospedale Bambino Gesù: ricoveri raddoppiati in 10 giorni

“Più aumentano i contagi fra i piccoli e più aumentano anche quelli che hanno bisogno di ricovero in ospedale e di cure intensive", spiegano dalla struttura del Vaticano, che ad oggi ha "oltre 50 bimbi ospedalizzati per Covid, di cui 4 in terapia intensiva, tra le due sedi di Palidoro e Gianicolo"

Ricoveri Covid "più che raddoppiati in 10 giorni", fra Natale e Capodanno, all'ospedale Bambino Gesù di Roma, segno che il virus corre fra i più piccoli, la fascia di popolazione più scoperta dal vaccino. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) "E, per la legge dei numeri, più aumentano i contagi fra i piccoli e più aumentano anche quelli che hanno bisogno di ricovero in ospedale e di cure intensive", spiegano all'Adnkronos dalla struttura del Vaticano, che ad oggi ha "oltre 50 bimbi ospedalizzati per Covid, di cui 4 in terapia intensiva, tra le due sedi di Palidoro e Gianicolo", e ha dovuto dedicare "ulteriori posti letto" ai piccoli pazienti positivi.

La situazione al Bambino Gesù

"Quella di oggi è la fotografia di una situazione di crescita che ha caratterizzato gli ultimi 15 giorni. Quello che notiamo - evidenziano dal Bambino Gesù - è che la fascia d'età dei ricoverati oggi si è molto abbassata rispetto ai ricoveri che abbiamo avuto nei mesi precedenti. In ospedale abbiamo da neonati con pochi giorni di vita ai ragazzi più grandi, fino ai 19 anni. La media dell'età però è più bassa rispetto al passato. E in parte questo è l'effetto della vaccinazione degli adolescenti. Perciò l'auspicio è che si proceda il più velocemente possibile anche all'immunizzazione dei bambini tra 5 e 11 anni e che al più presto arrivi il vaccino anche per gli under 5".