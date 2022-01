Assalto alla Cgil a Roma, a marzo il processo per Fiore e Castellino

Oltre ai due leader storici di Forza Nuova sono state rinviate a giudizio altre 11 persone. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale per l'irruzione nella sede del sindacato avvenuta l'ottobre scorso durante una manifestazione contro l'obbligo del Green pass

È fissato per il prossimo 2 marzo il processo a carico di 13 persone, tra cui i leader storici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, accusati dell'irruzione nella sede della Cgil avvenuta il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione indetta per protestare contro l'obbligo del Green pass. (FOTO) Il gip ha accolto la richiesta di giudizio immediato, che porta il procedimento direttamente in aula, avanzata dalla Procura. Le accuse nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale.