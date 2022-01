Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In isolamento domiciliare 82.174 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 13.029.137 tamponi

Sono 12.345 i nuovi contagi registrati nel Lazio su 113.438 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 153 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.154. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Sono 12.345 i nuovi contagi registrati nel Lazio su 113.438 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 153 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.154. In isolamento domiciliare 82.174 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 13.029.137 tamponi.