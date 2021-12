Sorelle morte in incidente a Roma, ipotesi famiglia: auto urtò animale

Le telecamere sul luogo dell'incidente non hanno ripreso nessun'altra vettura ma c'erano delle chiazze di sangue sull'asfalto un centinaio di metri prima del punto in cui la vettura si è andata a schiantare contro un albero

A provocare l'incidente del 19 dicembre che ha causato la morte di Antonella e Lorena Flores Chevez, sorelle di 23 e 19 anni e figlie del giornalista sudamericano Louis Chevez, potrebbe essere stato lo scontro tra l'auto su cui erano a bordo e un animale, forse un cinchiale. È l'ipotesi della famiglia delle due ragazze: le telecamere sul luogo dell'incidente non hanno ripreso nessun'altra vettura ma, si apprende oggi da Repubblica, c'erano delle chiazze di sangue sull'asfalto un centinaio di metri prima del punto in cui l'auto si è andata a schiantare contro un albero. Sangue che, secondo la famiglia, farebbe propendere per la presenza di un animale che avrebbe impattato con l'auto facendo perdere il controllo della vettura ad Antonella, la maggiore delle due sorelle che era alla guida.

Le indagini

Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso indagini della polizia locale che nei giorni scorsi ha effettuato i rilievi sul posto e ha acquisito le immagini delle telecamere della zona per poter ricostruire con esattezza l'accaduto. Dalle prime ipotesi era emerso che forse la tragedia poteva essere stata causata dalla velocità elevata. L'auto, che si è praticamente accartocciata nell'impatto, è stata sequestrata: lo schianto è stato devastante e la vettura ha urtato prima lo spartitraffico per poi finire contro l'albero. In quel tratto del resto, segnalano i cittadini, si sono verificati molti incidenti proprio per la sua pericolosità. Le due sorelle erano di ritorno da una festa di laurea in un locale del quartiere Ostiense, una delle zone della movida romana, e proprio da lì Lorena aveva pubblicato sui social network alcuni video.