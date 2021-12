Omicidio Piscitelli, il gip: l'indagato è un killer professionista

Il giudice ha convalidato il fermo per Raul Esteban Calderon, ritenuto l’esecutore materiale del delitto del capo ultras laziale. A incastrarlo anche alcune intercettazioni ascolta articolo Condividi

“È acclarato che Calderon svolga la funzione di killer in maniera per così dire professionale”. È quanto scrive il gip nell’ordinanza con cui ha convalidato il fermo di Raul Esteban Calderon, 50enne di origini argentine, fermato con l'accusa di essere l’omicida di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il capo ultras della Lazio ucciso a Roma nell'agosto del 2019 (CHI ERA). Gli inquirenti sono arrivati a lui anche analizzando i tatuaggi presenti sul suo corpo. L'uomo è stato infati ripreso in un video in cui si vedono le fasi dell'agguato avvenuto nel parco degli Acquedotti.

L'ordinanza del gip leggi anche Roma, omicidio Fabrizio Piscitelli: arrestato il killer Per il giudice, in merito alle esigenze cautelari, sussiste "il pericolo di fuga dell'indagato, in quanto si tratta di soggetto che, a parte ogni considerazione sulla sua nazionalità e sui suoi permanenti legami con il suo Paese di origine, ha contatti continuativi con altri Paesi, in particolare con la Spagna, come emerge dal contenuto di un'intercettazione ambientale nella quale Bennato afferma di aver fatto temporaneamente allontanare da Roma Calderon con l'intento di farlo rientrare nel giro di un paio di mesi, in vista di un omicidio da compiere nel mese di giugno”, si legge nell’ordinanza.