L'attaccante della Lazio non ha potuto partecipare ieri all'allenamento e salterà la trasferta in programma domani

Ciro Immobile è risultato positivo al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Dopo aver saltato il match di sabato scorso contro il Genoa, l'attaccante della Lazio non ha potuto partecipare ieri all'allenamento e salterà la trasferta di Venezia in programma domani.