Roma, ambientalisti bloccano il traffico in zona Maglianella

Nuova protesta degli attivisti di Extinction Rebellion, contro il cambiamento climatico, a Roma. Un gruppo di sette persone ha bloccato il traffico intorno alle 8 sul viadotto della Maglianella sedendosi a terra al centro della carreggiata. "La reazione degli automobilisti è stata oltremodo violenta - sottolinea Extinction Rebellion, in una nota - i manifestanti hanno subito spintoni, calci e schiaffi".

Si tratta dell'ottavo blocco del traffico in pochi giorni realizzato dagli attivisti nella Capitale per la campagna 'Ultima generazione - Assemblee cittadine ora'. Sul posto la polizia e la polizia locale per la viabilità.