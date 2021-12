Roma, nuova manifestazione degli ambientalisti sul raccordo anulare

Un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha occupato la carreggiata esterna all’altezza di via Settebagni. Sul posto è giunta la polizia. È la settima azione in pochi giorni

Traffico di nuovo bloccato sul Grande raccordo anulare di Roma per una nuova manifestazione degli ambientalisti di Extinction Rebellion, la settima in pochi giorni nella Capitale. Un gruppo di sette attivisti sta occupando la carreggiata esterna all’altezza di via Settebagni. Sul posto è giunta la polizia.

La protesta di ieri

L’azione odierna fa seguito a quella di ieri all’altezza della Tuscolana (nella foto) e rientra nella campagna 'Ultima generazione'. "Questa campagna di disobbedienza civile radicale - spiegano da Extinction Rebellion - ha lo scopo di allargare la democrazia partecipativa per affrontare la crisi eco-climatica e di ottenere un incontro con i ministri per discutere in maniera onesta e sincera sulla situazione italiana".