Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio su 17.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici per un totale di 55.396 tamponi, si registrano 1.921 nuovi casi (+451), sono 10 i decessi (+2), 816 i ricoverati (-5), 109 le terapie intensive (-5) e +899 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. i casi a Roma città sono a quota 879.

7:25 - Lazio, 1.921 nuovi casi e 10 morti, Roma a quota 879

"Nel Lazio su 17.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici per un totale di 55.396 tamponi, si registrano 1.921 nuovi casi (+451), sono 10 i decessi (+2), 816 i ricoverati (-5), 109 le terapie intensive (-5) e +899 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. i casi a Roma città sono a quota 879". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Oggi v-day pediatrico, Lazio parte con prime vaccinazioni" ricorda l'assessore annunciando che alle ore 12 ci sarà una diretta Facebook sui canali dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e Salutelazio con Lorenza Romani e Guido Castelli Gattinara pediatri dell'ospedale Bambino Gesù. Nel Lazio superata quota 10 milioni e 100 mila somministrazioni e di queste oltre 1,3 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 26% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'89% degli over 12 sempre in doppia dose.