Covid Roma, Gualtieri: "A Capodanno niente eventi con assembramenti"

"L'orientamento è quello di prendere molto sul serio gli inviti alla prudenza del governo, di fronte ad una situazione che va monitorata". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione del piano di zona a Castelverde, parlando dei festeggiamenti per Capodanno nelle piazze della Capitale. "Stiamo riflettendo in queste ore - ha aggiunto -, ma l'orientamento è quello di dare priorità alla protezione della salute dei cittadini. Quindi è molto probabile che non ci saranno eventi che comportino assembramenti, perché potrebbe essere imprudente in questa fase".

"L'evoluzione della pandemia è sotto gli occhi di tutti e non bisogna abbassare la guardia - ha continuato -. Quindi bene fa il governo ha prorogare lo stato d'emergenza e a lavorare per proteggere la salute dei cittadini. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Annullato il concerto di Capodanno a Circo Massimo

Intanto il Campidoglio ha già annullato il concerto di Capodanno al Circo Massimo. "Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi. Avevamo scelto per la ripartenza alcuni grandi artisti romani, una location spettacolare come il Circo Massimo e un'organizzazione impeccabile per la sicurezza. Ma in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute dei romani e evitare assembramenti". Così l'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato. Per questo "siamo costretti a annullare il concertone".