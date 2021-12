Professore ucciso a Tarquinia, arrestato confessa: “Gli ho sparato io”

Il 68enne era stato fermato per l’omicidio del docente della Tuscia Dario Angeletti, trovato morto martedì in auto in un parcheggio a Tarquinia

Ha confessato Claudio Cesaris, il 68enne fermato per l'omicidio del professore della Tuscia Dario Angeletti, trovato morto martedì in auto in un parcheggio a Tarquinia (L'OMICIDIO). "Sono stato io a sparare" avrebbe detto l'uomo. Il gip ha convalidato il fermo.

Le indagini

Sull'omicidio indagano i carabinieri di Viterbo. Al momento, secondo quanto si apprende, la pistola non sarebbe stata ritrovata. Non è chiaro se la vittima sia stata centrata da uno o più colpi. A quanto ricostruito dagli investigatori, alla base dell'omicidio ci sarebbero motivi sentimentali legati a una donna. Decisive per le indagini le immagini di una telecamera che inquadra da lontano il piazzale in zona Saline dove il corpo del professore è stato trovato in auto con la cintura allacciata.

Chi era la vittima

Angeletti, figlio di un medico di Tarquinia, era sposato e aveva due figli. Era molto conosciuto e stimato nella cittadina della Tuscia dove viveva e lavorava. Dal 2010 insegnava ecologia applicata e tutela dell'ambiente marino al polo universitario di Civitavecchia. Il suo lavoro si svolgeva anche nel laboratorio di ecologia e centro ittiogenico sperimentale alle Saline di Tarquinia, a poca distanza dal posto dove il suo corpo è stato trovato senza vita.