Roma, rapinano una donna usando lo spray urticante: tre denunciati

Tre persone, tra cui due minorenni di 15 e 16 anni, sono stati denunciati a Roma con l'accusa di aver rapinato una donna utilizzando lo spray urticante.

La rapina

Intorno alla mezzanotte, gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in via Ugo Ojetti nel piazzale di un supermercato per la segnalazione di rapina. Il figlio della vittima ha raccontato che era stato contattato poco prima dalla madre che, spaventata, gli aveva raccontato di essere stata rapinata tra via Ugo Ojetti e Viale Jonio da tre persone che le avevano spruzzato sul volto dello spray urticante. I poliziotti hanno fermato poco dopo i tre presunti responsabili, tutti di origine bosniaca, riconosciuti anche dalla vittima. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per rapina aggravata in concorso. I due minorenni sono stati collocati presso una struttura idonea.