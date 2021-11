A Roma corteo di Non una di meno contro la violenza sulle donne

In via Merulana la musica dei carri e i cori si sono fermati per un 'grido muto' in memoria delle vittime

"Il mostro ha le chiavi di casa" è il grido delle manifestanti di 'Non una di Meno' che sono scese in piazza a Roma per manifestare contro la violenza sulle donne. Il corteo è partito da piazza della Repubblica con destinazione piazza San Giovanni. In via Cavour sono stati agitati in aria i mazzi di chiavi mentre in via Merulana il corteo si è fermato e le manifestanti si sono sedute per terra osservando un minuto di silenzio per le donne vittime di femminicidio.