Caso Regeni, il 10 gennaio nuova udienza davanti al gup di Roma

Il giudice per udienze preliminari dovrà decidere quali misure intraprendere per fare in modo che i quattro 007 siano messi a conoscenza del procedimento a loro carico

L'udienza

Il 14 ottobre scorso la terza Corte d'Assise di Roma, davanti al quale era comparsi come imputati quattro agenti dei servizi egiziani, aveva dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio. Ora il giudice per udienze preliminari dovrà decidere quali misure intraprendere per fare in modo che i quattro 007 siano messi a conoscenza del procedimento a loro carico.