Roma, furto in un convento: rubati 70mila euro

Furto in un convento a Roma, in zona Torre Maura, dove due giorni fa sono stati rubati 70mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Casilino e della scientifica per i rilievi.

Il furto

Secondo quanto ricostruito, gli autori del furto sono entrati forzando una grata di una finestra al primo piano, hanno aperto la cassaforte e rubato i contanti. È accaduto al Figlie del Sacro Cuore di Gesù in via Casilina. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia. Al vaglio le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili.