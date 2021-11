Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio su un totale di 45.964 tamponi, si registrano 1.079 nuovi casi positivi, 3 decessi, 613 ricoverati, 80 terapie intensive occupate e 714 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono 523. Nella regione effettuate oltre 9,1 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:07 - Nel Lazio 1.079 casi, 523 a Roma

“Nel Lazio su 15.989 tamponi molecolari e 29.975 tamponi antigenici per un totale di 45.964 tamponi, si registrano 1.079 nuovi casi positivi (-150), 3 i decessi (-1), 613 i ricoverati (+2), 80 le terapie intensive (-5) e +714 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 523. Nel Lazio superate 9,1 milioni di somministrazioni con una forte ripresa delle dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato l'84% delle intere somministrazioni. C'e' anche una ripresa delle prime dosi ed e' significativo perche' si stanno convincendo i piu' ostinati. Bisogna tenere alta l'attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti". E' quanto afferma l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato fornendo anche un raffronto con i dati del 20 novembre 2020: " -38 decessi, -1.588 casi positivi,-2.589 ricoverati in area medica, -257 ricoverati in terapia intensiva, -60.373 in isolamento domiciliare". Quanto alla terza dose sono oltre 440 mila le dosi effettuate.