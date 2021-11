Calcio, Roma: Cristante e Villar positivi al Covid

Lo ha reso noto il club giallorosso tramite un comunicato in cui spiega che i due giocatori, entrambi vaccinati, stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare

Allarme Covid in casa Roma alla vigilia della sfida contro il Genoa. I centrocampisti Bryan Cristante e Gonzalo Villar sono infatti risultati positivi in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari. Lo rende noto il club giallorosso attraverso un comunicato. La società aggiunge che "le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori - entrambi vaccinati - stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”. Torna dunque la preoccupazione legata ai contagi in Serie A: è di questa mattina, infatti, la notizia che anche l’attaccante del Napoli, Matteo Politano, è risultato positivo al Covid. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)