In casa fucile con matricola abrasa, 77enne arrestato a Latina

Un 77enne pluripregiudicato è stato arrestato ieri pomeriggio di ieri dagli investigatori del Commissariato Distaccato di PS di Cisterna di Latina dopo essere stato trovato in possesso di un'arma clandestina e del relativo munizionamento.

Le indagini

Nell'abitazione dell'anziano è stato rinvenuto un fucile automatico marca Benelli, la cui matricola era stata abrasa, e 305 cartucce dello stesso calibro. Sono in corso analisi della Polizia Scientifica sull'arma per risalire alla sua provenienza ed eventuali coinvolgimenti in fatti di sangue.