Roma, ragazza aggredita in un palazzo: pugile ferma violenza sessuale

L'uomo, 55enne, con il suo intervento è riuscito a interrompere la violenza sessuale in corso in un palazzo nel rione Prati. Arrestato l'aggressore

Ha sentito le grida di un ragazza e ha fermato la violenza sessuale ai danni di una trentenne aggredita da "un energumeno. Le stava addosso e l'ho steso". Lo ha raccontato a RomaToday Andrea Marcelli, ex pugile dilettante ed insegnante di boxe da quasi 30 anni. L'uomo, 55enne, con il suo intervento e il successivo aiuto di altri condomini e della polizia è riuscito a interrompere la violenza sessuale in corso domenica 7 novembre nel rione Prati. Arrestato l'aggressore, un cittadino ucraino di 36 anni ora accusato di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

Le parole dell'ex pugile

"Se hai praticato la boxe, se sei un pugile grazie alla formazione che ti dà questo sport, non hai timore - ha spiegato Marcelli -. Sei consapevole che durante una collutazione può succedere di tutto, ma hai anche le capacità di sapere come e dove colpire. La boxe ti insegna a difenderti, ma anche se ce n'è bisogno ad attaccare". Per l'ex pugile l'unico timore era "che ci potessero essere altre persone insieme a lui, ma quando ho visto quella ragazza bloccata da quell'uomo non ci ho pensato un solo secondo e sono intervenuto stendendolo". Marcelli spiega di non considerarsi "un eroe. Ho fatto quello che ogni cittadino per bene dovrebbe fare, fermare una violenza contro una donna indifesa".