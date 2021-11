Roma, Zoomarine è il primo parco accessibile a persone sorde

Zoomarine sarà il primo Parco divertimenti in Italia interamente accessibile alle persone sorde. Tutte le attività del Parco saranno, infatti, tradotte e comunicate anche nella lingua dei segni (LIS). Il primo step - spiega un comunicato - prevede che tutte le dimostrazioni animali saranno tradotte in LIS e tutti i video diffusi sui social media saranno sottotitolati. Grazie a un accordo con Officina LIS - Associazione di promozione sociale specializzata in studio, formazione e arte in lingua dei segni - si attiva, inoltre, un percorso formativo di avvicinamento alla LIS dedicato allo staff di Zoomarine che sarà in grado di comunicare e assistere i clienti sordi e rendere la visita al Parco un'esperienza completa e soddisfacente.

La formazione

La formazione avrà inizio il 29 novembre e proseguirà fino alla primavera 2022. All'esito del corso in ogni dipartimento a contatto con il pubblico ci sarà un referente in grado di accogliere le persone sorde. Infine, si aprono anche nuove prospettive occupazionali, con la selezione per l'inserimento lavorativo di persone sorde per la prossima stagione 2022. A supervisionare il percorso di formazione e integrazione sociale ci sarà Mauro Iandolo, giovane performer di lingua dei segni italiana, diventato famoso in tutta Italia nella comunità sorda per le traduzioni in LIS delle più famose canzoni italiane di interpreti come Tiziano Ferro ed Elisa. Sua l'interpretazione in LIS del brano delle Vibrazioni al Festival di Sanremo 2020.