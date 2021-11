Giorgetti e Di Maio a cena insieme in una pizzeria di Roma

Il sito Corriere.it ha pubblicato una foto che ritrae il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ieri sera in una pizzeria romana in via Flaminia. Seduti a un tavolino di legno, i due sono intenti a dialogare davanti a una pizza. Una cena “filo Draghi”, l’ha ribattezzata il quotidiano di via Solferino, arrivata al termine di una giornata ricca di tensioni all’interno della Lega , nate proprio dalle dichiarazioni di Giorgetti in merito alla sua volontà di portare il Carroccio verso il Ppe. Parole che hanno suscitato l’ira del segretario Matteo Salvini .

Lo scontro tra Giorgetti e Salvini

In un conversazione con Bruno Vespa, in vista della stesura del libro del giornalista Rai, il ministro leghista conferma di avere in mente una Lega nel Ppe. "Perché io non ho bisogno di un nuovo posto. Io voglio portare la Lega in un altro posto”. Poi, si rivolge direttamente al leader del partito: “Il problema non è Giorgetti, che una sua credibilità internazionale se l'era creata da tempo. Il problema è se Salvini vuole sposare una nuova linea o starne fuori. Questa scelta non è ancora avvenuta perché, secondo me, non ha ancora interpretato la parte fino in fondo. Matteo è abituato a essere un campione d'incassi nei film western. Io gli ho proposto di essere attore non protagonista in un film drammatico candidato agli Oscar. È difficile mettere nello stesso film Bud Spencer e Meryl Streep. E non so che cosa abbia deciso". Frasi che non sono piaciute a Salvini, che per ora ha replicato a quest'ultima battuta con un laconico: "Preferisco il teatro”.