Le frasi di Giancarlo Giorgetti aprono un caso nella Lega. E scatenano l'ira di Matteo Salvini. In un conversazione con Bruno Vespa, in vista della stesura del libro del giornalista Rai, il ministro dello Sviluppo economico conferma di avere in mente una Lega nel Ppe. "Perchè io non ho bisogno di un nuovo posto. Io voglio portare la Lega in un altro posto", assicura. "Non ci sono due linee - afferma - Al massimo, sensibilità diverse. Amando le metafore calcistiche, direi che in una squadra c'è chi è chiamato a fare gol e chi è chiamato a difendere. Io, per esempio, ho sempre amato Andrea Pirlo. Qualcuno deve segnare, qualcuno deve fare gli assist".

E fin qui tutto più o meno liscio, tranne l'avvicinamento al Ppe, tema sul quale le posizioni di Salvini e Giorgetti sono notoriamente divergenti. Poi aggiunge: "Lei mi chiede - dice Giorgetti a Vespa - se io e Salvini riusciremo a mantenere un binario comune. Continueremo a lavorare così finchè il treno del governo viaggia veloce, altrimenti rischiamo noi di finire su un binario morto. Il problema non è Giorgetti, che una sua credibilità internazionale se l'era creata da tempo. Il problema è se Salvini vuole sposare una nuova linea o starne fuori. Questa scelta non è ancora avvenuta perchè, secondo me, non ha ancora interpretato la parte fino in fondo. Matteo è abituato a essere un campione d'incassi nei film western. Io gli ho proposto di essere attore non protagonista in un film drammatico candidato agli Oscar. E' difficile mettere nello stesso film Bud Spencer e Meryl Streep. E non so che cosa abbia deciso".