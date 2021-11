Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio su 13.255 tamponi molecolari e 8.131 tamponi antigenici per un totale di 21.386 tamponi, si registrano 388 nuovi casi positivi (-57) in diminuzione rispetto a martedì 26 ottobre (-49). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:27 - Covid Lazio, 388 nuovi casi, Roma a quota 191

"Nel Lazio su 13.255 tamponi molecolari e 8.131 tamponi antigenici per un totale di 21.386 tamponi, si registrano 388 nuovi casi positivi (-57) in diminuzione rispetto a martedì 26 ottobre (-49), 5 i decessi (+2), 433 i ricoverati (+26), 58 le terapie intensive (+1) e 406 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,8%. I casi a Roma città sono a quota 191". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che ribadisce: "il richiamo della terza dose va fatto dopo i 180 giorni senza aspettare la scadenza del Green pass".