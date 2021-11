Vaccino J&J, nel Lazio dosi booster da medici di famiglia e farmacie

Nel Lazio si partirà subito con il richiamo per i vaccinati con Johnson&Johnson da medici di famiglia e farmacie (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Lo si apprende dall'assessorato alla Sanità. Sarà possibile prenotarsi sul portale regionale dedicato alla vaccinazione anti-Covid a 180 giorni della prima dose.