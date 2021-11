Grottaferrata, furti su auto nella notte di Halloween: 3 denunciati

Tre ventenni sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di furto aggravato in concorso per alcuni furti su auto avvenuti la notte di Halloween a Grottaferrata, in provincia di Roma.

I furti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i tre hanno smontato e portato via il frontale di una Smart Brabus parcheggiata in viale Vittorio Veneto e i gruppi ottici posteriori di una Smart parcheggiata in piazza San Nilo. I militari della stazione Grottaferrata sono riusciti a identificarli dopo aver acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. I carabinieri hanno anche recuperato i pezzi asportati dai veicoli, riconsegnati spontaneamente dai giovani che sono stati deferiti in stato di libertà all'autorita' giudiziaria.