G20 a Roma, aggredisce agente con un bastone: arrestato

Il 57enne dovrà rispondere di oltraggio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, in quanto trovato in possesso di un coltello

Durante uno dei servizi di controllo predisposti in occasione del G20, una pattuglia della polizia locale ha arrestato un uomo di 57 anni, di origini albanesi, per aver aggredito un funzionario impegnato nel coordinamento della vigilanza della zona.

La vicenda

L'episodio è accaduto in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Grottaperfetta, quando l'uomo ha reagito nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti in atto, colpendo il funzionario con una bastone. Il 57enne dovrà rispondere di oltraggio, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, in quanto trovato in possesso di un coltello.