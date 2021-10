Spari contro un’auto a Tor Bella Monaca, indagano i pm della Dda

I pm della Dda di Roma hanno avviato un fascicolo di indagine in relazione ad alcuni colpi di pistola esplosi sabato sera a Tor Bella Monaca in direzione di un'auto parcheggiata davanti ad un teatro. I magistrati procedono per il reato di tentato omicidio con aggravante del metodo mafioso e porto abusivo di armi. In base a quanto si apprende il raid, che non ha causato feriti, rientrerebbe nella lotta tra bande per le piazze di spaccio. In totale sono stati cinque i colpi sparati in direzione di una Mercedes a bordo della quale erano presenti quattro persone, due uomini e due donne rimaste illese.