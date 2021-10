Roma, spari contro un’auto a Tor Bella Monaca: indaga la polizia

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera contro una macchina a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Secondo le prime informazioni, il veicolo si trovava presso il teatro del quartiere quando è stata centrata dai proiettili che hanno infranto i finestrini. Cinque i bossoli ritrovati dalla polizia scientifica e dagli agenti della Squadra mobile, giunti sul posto.Gli agenti stanno ascoltando in queste ore le persone a bordo per far luce sulla vicenda. A quanto riferito da fonti di polizia, non risultano feriti.