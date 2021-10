Roma, 16enni morte investite: torna in libertà Pietro Genovese

Lo hanno disposto i giudici della Corte d’Appello, così come prevede la legge per le sentenze passate in giudicato. Il 20enne travolse e uccise due 16enni la notte del 21 dicembre 2019

Torna in libertà Pietro Genovese, il ventenne romano che la notte del 21 dicembre del 2019 investì e uccise le 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann nella zona di Corso Francia. Lo hanno disposto i giudici della Corte d'Appello di Roma così come prevede la legge per le sentenze passate in giudicato.