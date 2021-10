Gualtieri proclamato sindaco di Roma, giovedì il passaggio di consegne

Il neo eletto sindaco di Roma andrà in Campidoglio e per la prima volta salirà a Palazzo Senatorio da primo cittadino della Capitale

Roberto Gualtieri, a quanto si apprende, è stato proclamato sindaco di Roma. ( LO SPECIALE ELEZIONI – TUTTI I RISULTATI ELETTORALI - I SINDACI ELETTI ) Domani è atteso lo scambio di consegne con la sindaca uscente Virginia Raggi: il neo eletto sindaco di Roma andrà in Campidoglio e per la prima volta salirà a Palazzo Senatorio da primo cittadino della Capitale, dove ad attenderlo ci sarà la sindaca uscente Virginia Raggi. Tra i due avverrà uno scambio di consegne. Raggi aveva incontrato Gualtieri , come anche il suo avversario Enrico Michetti, prima del ballottaggio e gli aveva illustrato i dossier più importanti per la Capitale.

Le parole di Roberto Gualtieri

Interpellato in merito alla formalizzazione della sua elezione, a margine del sopralluogo nel parco di via Francesco D'Isa, il sindaco eletto di Roma ha annunciato che domani andrà "in Campidoglio per il passaggio di consegne, quindi per insediarmi. Proseguirò il lavoro di preparazione della squadra di governo e sulle prime azioni. Avremo di nuovo un colloquio con la sindaca, c'è da portare avanti la candidatura ad Expo", ha aggiunto.