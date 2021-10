Elezioni Roma, Gualtieri: "Inizia il lavoro per rilanciare la città"

"Sarò il sindaco di tutti, delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare", ha detto Roberto Gualtieri, in una dichiarazione al suo comitato a spoglio elettorale ancora in corso, ma con i risultati che lo vedono in vantaggio sullo sfidante Enrico Michetti, candidato del centrodestra. (LO SPECIALE ELEZIONI – TUTTI I RISULTATI ELETTORALI)

Zingaretti: “Bravo Gualtieri, sarai un grande sindaco”

"Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande Sindaco! Bravi tutti, ora Roma", ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sui social. "Complimenti calorosi a Gualtieri", ha invece scritto su Twitter l'eurodeputato Carlo Calenda, precisando che "gli eletti della lista Calenda Sindaco daranno il loro contributo, con un'opposizione costruttiva e pragmatica, al suo difficile compito", ha aggiunto Calenda.

Raggi: “Complimenti a Gualtieri, sosterrò battaglie per Roma”

"Congratulazioni a Roberto Gualtieri. Il nuovo sindaco saprà lavorare nell'interesse della nostra comunità. Da parte mia ci sarà leale e costruttivo sostegno nelle battaglie che avranno a cuore Roma", ha invece detto la sindaca uscente Virginia Raggi.