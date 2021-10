4/10 ©Ansa

Dieci anni dopo, nel 2019, viene scelto da Giuseppe Conte come ministro dell’Economia del secondo esecutivo guidato dall'esponente pentastellato. La carica non verrà confermata nel successivo governo di Mario Draghi. Gualtieri dovrà dimettersi dal ruolo di deputato, che ricopre dal marzo 2020, avendo vinto le suppletive per ricoprire il posto lasciato vacante da Paolo Gentiloni, diventato commissario europeo agli Affari economici