Manfredi, danni all’auto e pc rubato durante comizio con Gualtieri

Disavventura ieri a Roma per Gaetano Manfredi. Il neosindaco di Napoli si era recato nella Capitale per partecipare al comizio conclusivo della campagna elettorale di Roberto Gualtieri in piazza del Popolo. Al termine della manifestazione, tornando con i suoi collaboratori all'auto parcheggiata in strada, Manfredi ha trovato un finestrino infranto. Dalla vettura erano stati portati via alcuni oggetti personali, tra cui un pc portatile e degli zainetti. A riportare l’accaduto è l'edizione napoletana di Repubblica. Prima di fare rientro nel capoluogo campano, Manfredi ha denunciato l’episodio in Questura.