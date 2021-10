Roma, incendio in un garage condominiale: evacuate quattro famiglie

Incendio nella notte in un garage condominiale in via Rubra, in zona Prima Porta a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Distrutte un'auto e una moto. Danneggiata parzialmente un'altra macchina. Quattro famiglie sono state evacuate. Non si registrano feriti. Due carabinieri sono stati visitati per una lieve intossicazione da fumo. Si ipotizza un cortocircuito alla base dell'incendio.