Frosinone, picchia moglie davanti a figlia di 6 anni: arrestato 33enne

L’uomo è stato ammanettato ieri sera dalla polizia e portato in questura, dove poco dopo è giunta la vittima per sporgere denuncia

Ha picchiato la moglie davanti alla figlia di sei anni. È accaduto ieri sera a Frosinone. L'uomo, un 33enne del posto, è stato arrestato dalla polizia e portato in questura, dove poco dopo è giunta anche la vittima per sporgere denuncia. Dalle dichiarazioni della giovane si è appreso che, sin dall'inizio della loro relazione, l'uomo si era dimostrato un violento e già in passato aveva avuto comportamenti simili.

La vicenda

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un'abitazione in seguito alla richiesta d'aiuto di una donna, picchiata dal marito. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato l'uomo in forte stato di alterazione e l'appartamento totalmente a soqquadro, con suppellettili di ogni genere gettate a terra. Nel parcheggio sottostante, inoltre, gli agenti avevano anche notato un veicolo in sosta che presentava il parabrezza sfondato ed altri danni alla carrozzeria. In casa c'erano anche la moglie e la figlia della coppia, che piangeva inconsolabilmente e chiedeva agli agenti di portare via il suo papà.