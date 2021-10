Green Pass, scontri Roma: 4 nuovi indagati. Oggi comitato di sicurezza

Altri quattro indagati tra gli esponenti del movimento di estrema destra Forza Nuova dopo gli arresti per i disordini al corteo No Green Pass di sabato scorso a Roma. Intanto attenzione alta sulle proteste nel Paese: al sabato nero della Capitale si risponderà con una strategia 'riveduta e corretta' di prevenzione e contenimento dei disordini che sarà messa a punto oggi nel corso della riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. Sull'ipotesi di sciogliere Forza Nuova il premier Mario Draghi è prudente: "Stiamo riflettendo, la questione è all'attenzione dei magistrati".

I quattro nuovi indagati

I nuovi indagati sono Giuseppe Provenzale, Luca Castellini, Davide Cirillo e Stefano Saija, iscritti nel filone di inchiesta della Procura di Roma che l'11 ottobre ha portato all'oscuramento del sito web dell'organizzazione. Nel loro confronti i pm contestano l'avere istigato "pubblicamente a commettere una pluralità di delitti e contravvenzioni" in un comunicato nel quale - riferendosi agli scontri di piazza- si sosteneva che "la rivolta non si ferma" e che il popolo "ha deciso di alzare il livello dello scontro". Sono indagati per istigazione a delinquere aggravata dall'uso di strumenti informatici.

Draghi: "Su scioglimento Forza Nuova stiamo riflettendo"

Sulla possibilità di uno scioglimento di Forza Nuova, il premier Draghi ha affermato che "la questione è all'attenzione nostra ma anche a quella dei magistrati, che stanno continuando le indagini. Ora a questo punto noi stiamo riflettendo". Il 20 ottobre arriverà a Montecitorio la mozione del Pd sullo scioglimento.