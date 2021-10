Roma, rimossa insegna dell’ex bar Moccia. Locale riconsegnato all’Ater

Il commento di Raggi e Zingaretti

Soddisfatta per l’intervento la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che twitta: “Bene la rimozione dell’insegna Bar Moccia a Tor Bella Monaca. Il locale era stato sequestrato mesi fa perché ritrovo di criminali. Ringrazio la Prefettura e le forze dell’ordine. Le istituzioni unite vincono. Dopo Casamonica ora il clan Moccia, a Roma la battaglia per la legalità deve andare avanti”. Sulla stessa linea anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Ora, come abbiamo fatto con le ville confiscate ai Casamonica alla Romanina, anche questi locali ospiteranno cultura e servizi: lo decideremo con la partecipazione dei cittadini. Avanti!", scrive su Facebook, ringraziando gli uffici della Regione Lazio e Ater "che in tutta Roma sta lavorando per ripristinare la legalità e le regole".