Elezioni comunali Roma, Conte: “Al ballottaggio voterò Gualtieri”

Al ballottaggio per il sindaco di Roma "voterò Gualtieri": lo annuncia Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stele, durante la registrazione della trasmissione di La7 'Di Martedì'. L’intenzione di voto è sulla stessa riga di quella di Carlo Calenda, che lo scorso 6 ottobre aveva dichiarato: "Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo un'opposizione costruttiva. Penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perché mi corrisponde di più" (LO SPECIALE ELEZIONI - LE PAROLE DI CARLO CALENDA).