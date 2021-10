Un incendio è divampato in un appartamento dell'Ater in via delle Ebridi a Ostia. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e pattuglie della polizia locale del Gruppo X Mare. A quanto riferito dalla polizia locale, una donna è rimasta intossicata a causa del fumo ed è stata trasportata in ospedale. Dalle prime informazioni, le fiamme sarebbero partite dalla coperta di un disabile che avrebbe preso fuoco.