Green pass, obbligo per accesso al Senato come alla Camera

Dal 15 ottobre obbligo di esibire il green pass per poter poter accedere al Senato. In alternativa sarà richiesto il tampone anti Covid.

Green pass obbligatorio per l'accesso al Senato

La decisione di rendere obbligatorio la certificazione verde per l'accesso al Senato è stata presa dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, come si apprende al termine della riunione. La Camera alta si adegua quindi di fatto alle disposizioni prese dal Governo per l'accesso nei luoghi di lavoro da metà ottobre, in linea con quanto stabilito alla Camera.