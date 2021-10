Elezioni, a Roma verso i ballottaggi. Gualtieri: "Sentirò Calenda"

Nove tra capoluoghi di regione e di provincia al voto vanno al ballottaggio. Si deciderà al secondo turno a Roma, dove il candidato del centrodestra Enrico Michetti parte in vantaggio sull'ex ministro Dem Roberto Gualtieri, e a Torino dove il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo è davanti allo sfidante di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano. (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL VOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - LE REAZIONI DEI LEADER POLITICI - IL SITO DEL GOVERNO)

Gualtieri: "Mi aspetto che Calenda mi sostenga"

"Noi non faremo apparentamenti ma chiederemo il sostegno degli elettori, ci rivolgeremo alle romane e ai romani, partendo dalle elettrici e dagli elettori di Raggi e Calenda", con l'obiettivo di costruire "una città che funziona vicina alle persone", ha detto il candidato a sindaco del centrosinistra arrivato al ballottaggio, Roberto Gualtieri, a Uno Mattina su Rai 1. Interpellato in merito, ha riferito di non aver "ancora" sentito il leader di Azione Carlo Calenda ma ha aggiunto: "Mi aspetto che sosterrà il candidato progressista e demorcratico, sarebbe strano il contrario".

A una domanda su una possibile convergenza con il M5s, Gualtieri ha ricordato: "Come ha detto Conte, 'mai con la destra'".

"Siamo vicini a Michetti e ora lavoreremo per vincere e governare Roma. Noi non faremo apparentamenti, non li hanno proposti né M5s né Calenda, noi ci rivolgeremo ai loro elettori con serietà con una proposta di governo forte. Ai romani interessa chi è il sindaco che risolve meglio i problemi della città. Questa è la cosa più importante", ha ribadito ancora Gualtieri all'Aria che tira su La7. Tra i "tantissimi cittadini incontrati", oltre a quelli che gli hanno subito accordato il sostegno e quelli di centrodestra, Gualtieri ha riferito che "molti" gli hanno detto 'io la stimo e la voterò al ballottaggio ma al primo turno farò una scelta diversa'".

L'appello a chi non ha votato

"La mia candidatura ha preso voti in modo omogeneo in tutta la città, questo corrisponde alla nostra visione di unire Roma", dicendo "no a cittadini di serie A e serie B. C'è una parte di cittadini che non sono andati a votare. Noi diciamo loro: andate a votare, da questo il dipende futuro di Roma". Lo ha detto a SkyTg24 il candidato a sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri. Al giornalista che gli chiede se l'assist di Conte, che ieri ha detto 'mai con le destre', sarà sufficiente per scongelare i voti presi dalla sindaca uscente Virginia Raggi, Gualtieri risponde: "Ringrazio Conte per le parole di stima sempre espresse nei miei confronti. Io - ribadisce - penso che anche Carlo Calenda avrebbe difficoltà a non sostenere un candidato progressista europeista che ha sempre sostenuto le battaglie per il green pass. Qui - rimarca - non stiamo parlando di accordi partitici o apparentamenti".