Roma, una guardia giurata affiancherà i controllori Atac

“La decisione, già anticipata ai rappresentanti dei lavoratori, contribuirà a migliorare il livello generale della sicurezza sulle vetture”, spiega l'azienda in una nota

Una guardia giurata affiancherà i controllori Atac a bordo dei bus per le strade di Roma, questa l'iniziativa adottata con lo scopo di garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici durante le operazioni di controllo dei biglietti. La notizia è stata riportata da Roma Today. (L'INCENDIO AL DEPOSITO ATAC)

Le guardie giurate a bordo dei mezzi pubblici

"Durante il servizio alcune squadre impegnate nella verifica dei titoli di viaggio saranno affiancate, in via sperimentale, da una GPG (Guardia Particolare Giurata). La decisione, già anticipata ai rappresentanti dei lavoratori, contribuirà a migliorare il livello generale della sicurezza sulle vetture. Allo scopo di informare tutti i cittadini e i clienti del trasporto pubblico di questa iniziativa, Atac lancerà una apposita campagna di comunicazione", spiega l'azienda in una nota, ancora da definire quali saranno le tratte interessate dalla sperimentazione.

Le aggressioni

Negli ultimi anni sono stati diversi i casi di aggressione registrati ai danni dei lavoratori Atac, per prevenire questi episodi, oltre alle cabine di guida rinforzate, su alcuni bus sono presenti anche telecamere di vigilanza e i mezzi sono dotati di allarme silenzioso collegato direttamente con la centrale operativa.