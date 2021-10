Roma, appartamento usato come deposito di droga: sequestrato

Nell'abitazione sono stati trovati più di 200 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, 2.850 euro in contanti nonché il necessario per la pesatura e la preparazione delle singole dosi

A Roma gli agenti hanno scoperto un appartamento, poi sequestrato, usato dai pusher come deposito, per poi distribuire la droga alle varie piazze di spaccio del quartiere. Nell'abitazione sono stati trovati più di 200 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, 2.850 euro in contanti nonché il necessario per la pesatura e la preparazione delle singole dosi.