Covid Frosinone, terza dose di vaccino a un uomo di 101 anni

"Lui è il Signor Natale Veronesi di Boville. Ci ha raccontato che in guerra gli avevano letto la mano dicendogli che sarebbe vissuto fino a 105 anni! Perciò, si è già prenotato per i prossimi richiami". Così, in un post su Facebook, la Asl di Frosinone commenta con ironia e racconta la storia dell'anziano al quale è stata somministrata la terza dose di vaccino.

Richiami vaccino anche per ospiti Rsa

La prima provincia laziale a partire con i booster è stata Rieti. Secondo quanto prevede la campagna vaccinale ora i richiami si stanno somministrando, oltre che agli immunocompromessi, anche agli ospiti delle Rsa