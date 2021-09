Elezioni 2021, a Roma rush finale in piazza in vista del voto

A Roma rush finale dei leader politici e dei candidati sindaci in vista delle elezioni comunali (COME E QUANDO VOTARE - LO SPECIALE ELEZIONI) che si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre. Il centrodestra non manca l’appuntamento unitario: i leader nazionali Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani la mattina di venerdì 1 ottobre saranno nel quartiere periferico di Spinaceto. A quanto si apprende, non si tratta di un comizio tradizionale, ma di una conferenza stampa all’aperto.