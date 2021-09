Elezioni Milano, giovedì leader del centrodestra insieme per Bernardo

Salvini, Meloni e Tajani terranno una conferenza stampa per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco della coalizione in vista del voto del 3 e 4 ottobre

Nonostante le tensioni interne dell'ultimo periodo su diverse tematiche, il centrodestra si schiera unito al fianco dei propri candidati sindaco in vista delle elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Così, giovedì 30 settembre Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) e Antonio Tajani (Forza Italia) saranno insieme a Milano per una conferenza stampa congiunta, in programma alle 10 in un noto hotel cittadino, che chiuderà la campagna elettorale a sostegno di Luca Bernardo. Un’iniziativa che, come ha spiegato la stessa presidente di Fdi, vuole “dare ancora una volta il segnale che il centrodestra è compatto a sostegno dei suoi candidati a differenza della sinistra”. Venerdì i tre leader della coalizione saranno invece a Roma.