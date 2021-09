Centrodestra unito alle Amministrative fra tensioni e crisi

Giorgetti smentisce divisioni

leggi anche

Green pass divide la Lega. Ma ecco perché una scissione è improbabile

In questi mesi di sostegno all'esecutivo sono venute alla luce due anime nel partito che fu di Bossi, rappresentate da tendenze diverse, con una parte, che comprende alcuni parlamentari, che porta avanti posizioni a volte discordanti con quelle del governo, come ad esempio sul green pass, e un'altra parte - rappresentata soprattutto dai presidenti di Regione - con una linea molto più vicina alle scelte del governo. Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti, da molti indicato come punto di riferimento di quest'area, smentisce però divisioni e assicura: non abbiamo 2 linee ma sensibilità diverse. Una di queste emerge nella visione del futuro con l'elezione del prossimo Capo dello Stato alle porte: Giorgetti guarda a Draghi che sarebbe il nuovo De Gaulle, dice, con un governo frutto di elezioni anticipate. Ma in realtà secondo il ministro leghista il bene del Paese sarebbe che l'attuale premier restasse al Governo il più a lungo possibile, riguardo a un Mattarella bis però Giorgetti ammette: credo che Salvini non lo voterebbe. Come del resto neanche Giorgia Meloni. Differenze che allontanano ulteriormente i partiti della coalizione di centrodestra. Divisi anche fra quelli che attualmente sono in maggioranza, in varie occasioni, con Lega da una parte e Forza Italia dall'altra.