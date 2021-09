Green pass divide la Lega. Ma ecco perché una scissione è improbabile

Con la trasformazione voluta da Salvini in partito a vocazione nazionale le radici sulle quali la vecchia Lega di Bossi si è retta per un ventennio non erano più sufficienti. Inoltre per un partito che ha sfiorato il 34 % alle elezioni europee del 2019, i temi strettamente legati, per dirla col Senatur, all'identità padana sono retrocessi in secondo piano.

I temi divisivi

leggi anche

Francesca Donato lascia la Lega: "Prevale la linea Giorgetti"

Così su un tema divisivo come quello dei vaccini, emergono le divisioni interne alla Lega che rispecchiano le due identità di un partito che si è esteso al sud senza il pieno consenso del nord.

E al suo interno ci sono esponenti che interpretano a gran voce le richieste di quel settentrione che vuole tornare alla normalità dopo la pandemia, che vuole tornare ad essere competitivo in europa e vuole giocare la partita dei fondi del Pnrr. Insomma, Lega di lotta e di governo. Ma che non è tutto il nord, e lo conferma l'aumento di consensi di Giorgia Meloni in quel territorio.

Il ministro dello sviluppo Giorgetti e i governatori del nord, Zaia, Fedriga e Fontana, sono tra i più attenti - anche per il loro ruolo istituzionale - alle richieste del nord produttivo .

Richieste che sempre più spesso, ultimamente, sono in contrasto con le posizioni del leader Matteo Salvini, in bilico tra queste esigenze pur condivise, ma anche alla ricerca di un equilibrio con quegli esponenti interni considerati da molti, anche nel partito, estremisti che però hanno soddisfatto una discreta fetta di elettorato negli anni con le loro posizoni borderline sull'euro, sul fisco ed ora anche sui vaccini.

I primi nomi che vengono mente sono Borghi, Bagnai e Siri.